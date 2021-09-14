Barcelona - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi’nde yeni sezon başlıyor. Sezonun ilk maçında Barcelona, Bayern Münih’i ağırlayacak. Peki, Barcelona-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

14.09.2021 - 16:04

Barcelona - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Şampiyonlar Ligi’nde yeni sezonun heyecanı bu akşam başlıyor. Dört grupta oynanacak olan maçlarlarda ilk karşılaşma, E grubunda oynanacak olan Barcelona - Bayern Münih maçı olacak.

BARCELONA-BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Camp Nou'da oynanacak Barcelona-Bayern Münih maçı, bu akşam Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak. Maç, dijital içerik platformu Exxen’den naklen yayınlanacak.

Barcelona ve Bayern Münih'in muhtemel 11'leri:

Barcelona: Ter Stegen, Roberto, Araujo, Pique, Alba, Busquets, Frenkie De Jong, Pedri, Coutinho, Depay, Luuk De Jong

Bayern Münih: Neuer, Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies, Goretzka, Kimmich, Musiala, Sane, Müller, Lewandowski

Barcelona, uzun yıllar sonra ilk kez Lionel Messi olmadan Şampiyonlar Ligi’nde boy gösterecek.

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