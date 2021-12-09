Barcelona Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

Zor günler geçiren Barcelona'ya bir şok da Avrupa arenasında geldi.



Almanya'da Bayern Münih'e 3-0 yenilen Barça, grubunu 7 puanla 3. sırada tamamladı ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Barcelona, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.



Bayern'e 3-0'lık galibiyeti getiren golleri 34'te Müller, 43'te Sane ve 62'de Musiala attı.



Eski adı UEFA Kupası olan Avrupa Ligi'nde son olarak 2003-2004 sezonunda oynayan Barcelona, bir Şampiyonlar Ligi grubuna ise son olarak 20 yıl önce veda etmişti.



Barcelona, 2000-2001 sezonunda Milan, Leeds United ve Beşiktaş'ın olduğu grupta Milan ile Leeds United'ın gerisinde kalıp üçüncü olmuş ve Şampiyonlar Ligi'nden elenmişti.



Grubun diğer maçında evinde Dinamo Kiev'i 2-0'la geçen Benfica ise puanını 8 yaparak 2. sıraya çıktı ve 18 puanlı Bayern'in ardından tur biletini aldı.



MAN UTD 11 PUANLA LİDER



F Grubu'nda ise daha önce liderliğini garantileyen Manchester United, sahasında Young Boys ile 1-1 berabere kalarak 11 puanla üst turun yolunu tuttu.