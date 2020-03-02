Başakşehir, liderlik koltuğuna oturdu

Başakşehir karşılaşmaya Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Elia, Aleksic, Crivelli 11'i ile çıktı.



Konuk Gaziantep FK ise maça Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana Bıyık, Toşca, Twumasi, Sousa, Morais, Güray Vural, Maxim, Kayode 11'iyle başladı.



Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Clichy, 63. dakikada İrfan Can Kahveci, 76. dakikada ise Demba Ba attı. Gaziantep FK'nın tek sayısı ise 72. dakikada Kenan Özer ile geldi.



Başakşehir, 3-1'lik galibiyetin ardından puanını 49 yaptı ve 1 maçı eksik Trabzonspor'u geçerek liderlik koltuğuna oturdu. Gaziantep FK ise 31 puanla 9. sırada kendine yer buldu.