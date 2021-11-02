Basketbolda salonlara tam kapasiteyle seyirci alınacak

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), müsabakalarda salonlara tam kapasiteyle seyirci alınmasına karar verildiğini duyurdu.

Haberler - Anadolu Ajansı 02.11.2021 - 16:57

Basketbolda salonlara tam kapasiteyle seyirci alınacak

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TBF karşılaşmalarda tam kapasiteyle seyirci alınacağını belirtti. 

Salonlar 9 Eylül 2020'den bu yana ilk kez tam kapasite ile basketbol severlere kapılarını açacak

TBF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Federasyonu Yönetim Kurulu, TBF Sağlık Kurulunun görüş ve önerileri doğrultusunda tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla müsabakalarda salonlara yüzde 100 kapasite ile seyirci alınmasına karar vermiştir." denildi.

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