Bayern Münih'ten 44 yıl sonra bir ilk

Geçtiğimiz hafta içerisinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'yı 5-2 mağlup ederek son 16 turuna kalmayı garantileyen Bayern Münih, ligde kendi sahasında ağırladığı Freiburg'u da devirmeyi başardı.



Bayern Münih'in gollerini 30'da Leon Goretzka ve 75'te Robert Lewandowski attı. 90+1. dakikada Correntin Tolisso'nun attığı ibr gol ofsayt gerekçesi ile iptal edildi. Freiburg'un tek golü 90+3'te Janik Haberer'den geldi.



Bu sonuçla Bavyera bölgesi ekibi puanını 28'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Ligin başarılı ekiplerinden Freiburg ise bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı ve 22 puanda kaldı.



44 YIL SONRA BİR İLK



Robert Lewandowski'nin golü Bayern Münih'in bir takvim yılındaki 100. golü oldu. Alman devi, 1977'de FC Köln'ün (1977-100 gol) ardından bir takvim yılında 100 gole ulaşan ilk Alman ekibi oldu.



Lewandowski ise bu sezon 13. golünü kaydetti. Polonyalı oyuncu, Avrupa'nın 5 büyük liginde 33 takımdan daha fazla gol kaydetti ve 2021 takvim yılındaki 60. golünü attı.