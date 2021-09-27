Benfica - Barcelona UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta karşılaşması saat kaçta, hangi kanalda, ne zaman oynanacak?

Benfica – Barcelona Uefa Şampiyonlar Ligi müsabakası ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

ntv.com.tr 27.09.2021 - 17:50

Benfica - Barcelona UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta karşılaşması saat kaçta, hangi kanalda, ne zaman oynanacak?

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Lionel Messi’nin gidişiyle büyük güç kaybeden Barcelona, Benfica deplasmanına konuk oluyor.

Ligte son 3 maçında 2 beraberlik 1 galibiyet alan Barcelona Şampiyonlar Ligi grubunda ise henüz 0 puanla son sırada.

Benfica ise grupta 1 beraberlikle 1 puanda ve ikinci sırada.

Kadrosundan Messi’nin eksilmesinden sonra Sergio Aguero, Memphis Depay, Eric García gibi isimlere yönelen Barcelona, Avusturya vatandaşı olan Yusuf Demir’i ve Kayserispor’dan  Emre Demir’i kadrosuna kattı. Katalan ekibi transfere toplamda 14.50 milyon euro harcadı.

Benfica ise Yaremchuk, Eric García ve Soualiho Meïté gibi isimlerle kadrosunu güçlendirirken toplamda 9 isme imza attırdı ve transfere 25.50 milyon euro harcadı.

BENFICA - BARCELONA UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KARŞILAŞMASI NEREDE, SAAT KAÇTA?

Benfica – Barcelona Uefa Şampiyonlar Ligi karşılaşması 29 Eylül Çarşamba günü saat 22.00’de (TSİ) oynanacak. Müsabaka Exxen’den naklen yayımlanacak

Barcelona’da Braithwaite, Ousmane Dembéléi, Sergio Agüero, Jordi Alba, Pedri, Sergi Roberto sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek isimler.

Ev sahibi Benfica’da ise Seferovic dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

İŞTE MUHTEMEL 11’LER

BENFICA: Vlachodimos, Verissimo, Vertonghen, Otamendi, Weigl, João Mário, Lazaro, Grimaldo, Rafa Silva, Núñez, Yaremchuk

BARCELONA: Ter Stegen, Mingueza, Piqué, Umtiti, Dest, Busquest, Puig, González, Depay, Coutinho, De Jong

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