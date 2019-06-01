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Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi resmen başladı.
Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın göreve getirildiğini duyuran Beşiktaş, deneyimli hocayla 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı'mızın teknik direktörlük görevi için Abdullah Avcı ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Abdullah Avcı'ya Beşiktaş ailesine hoş geldin der, çalışmalarında başarılar dileriz" denildi.
"AV ZAMANI"
Resmi Twitter hesabından yaptığı duyuruda ise Beşiktaş, ""Şanlı tarihimize yeni zaferler ekleme zamanı. Hoş geldin Abdullah Avcı. Şimdi Av Zamanı" ifadesini kullandı.
BEŞİKTAŞ BÖYLE DUYURDU