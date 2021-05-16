Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi NTV'de açıkladı: Sergen Yalçın ile yola devam edecekler mi?

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Süper Lig'in en uzun sezonunda gülen taraf Beşiktaş oldu.

Son haftaya averajla lider giren Siyah-beyazlılar ligdeki 16. şampiyonluğunu dün Göztepe'yi 2-1 yenerek kazandı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, şampiyonluğun ardından NTV ekibinden Övünç Özdem ile İzmir'de özel röportaj gerçekleştirdi.

Başkan Çebi, şampiyonluk sonrası duygularını "Çok kolay değildi, dün gece uyuyamadım, olmadı’’ diyerek ifade etti. Yeni sezon için de iddialı konuşan Çebi, Biz seneye de şampiyon olmak istiyoruz. Ne olacağını söylerim." dedi.

"SERGEN HOCAYLA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

Şampiyonluk sürecini değerlendiren Çebi, Sergen Yalçın ile yola devam etmek istediklerini açıkladı. Çebi, "Bu şampiyonluğa beraber kavuştuğumuz Sergen hoca ile yola devam etmek istiyorum" dedi.



Sergen Yalçın ile sözleşmelerinin var olup olmadığının hiçbir önemi olmadığını belirten Ahmet Nur Çebi, "Gelecek menfaatleri açısından da çok istiyorum" dedi.



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Aboubakar'ın sağlık durumuyla ilgili de konuşan Ahmet Nur Çebi "Futbolcumuzla ilgili doktor raporumuz var. Doktor oynayabilir derse oynar" dedi.



Gelecek sezonun kadro yapısıyla ilgili de konuşan Ahmet Nur Çebi "Şampiyonluğa beraber koştuğumuz tüm çalışanlarımızla yola beraber devam etmek istiyoru" dedi.

Aboubakar, Ghezzal ve Rosier'in durumuna ilişkin ise görüşmeler sonucu yola devam edeceklerini umduğunu dile getirdi. "Sonuçların ne olacağınızı göreceğiz" dedi.

"DÜN GECE UYUYAMADIM, OLMADI"