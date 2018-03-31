Beşiktaş evinde kazandı

Milli aradan önce Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan ve şampiyonluk yolunda yara alan Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında tehlike hattından uzaklaşmak isteyen Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti.



Vodafone Park'ta oynanan zorlu mücadeleyi Beşiktaş, Talisca'nın harika golüyle 1-0 kazandı.



Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 53'e çıkarırken konuk Aytemiz Alanyaspor ise 28 puanda kaldı.



3 İSİM CEZALI

Bu maçta sarı kart gören Tolgay, Atiba ve Oğuzhan gelecek hafta oynanacak Göztepe maçında forma giyemeyecek.



İlk yarının büyük bir bölümü karşılıklı ataklarla geçilirken 29. dakikada sahneye çıkan Anderson Talisca attığı harika golle Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. Bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 39 maçta 17. golünü kaydeden Brezilyalı yıldız aynı zamanda ilk yarının da skorunu tayin etti: 1-0



GOL: Ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluşan Talisca, rakibinden sıyrılarak şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0



Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

BİLGİ: Ligdeki son maçında Başakşehir'e mağlup olan Beşiktaş, bundan önceki sekiz karşılaşmada yenilmemişti (6G 2B). Beşiktaş, bundan önce Başakşehir'e mağlup olduğu haftaların ertesinde oynadığı dört maçın üçünde puan kaybetti (1G 2B 1M).



İkinci devre Beşiktaş farkı açmak konuk Aytemiz Alanyaspor ise beraberlik için yüklensede iki takım da aradığı gole ulaşamadı ve 90 dakika Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

