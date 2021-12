Beşiktaş evinde kazandı

Süper Lig'in 18. hafta kapanış maçında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Göztepe ile karşı karşıya geldi.



Siyah-beyazlılarda 3. maçına çıkan Önder Karaveli, Göztepe karşısında Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan Yılmaz, Josef, Pjanic, Ghezzal, Oğuzhan Özyakup, Larin, Batshuayi 11'ini tercih etti.



Göztepe'de Nestor El Maestro ise İrfan Can Eğribayat, Kerim Alıcı, Arslanagic, Atınç Nukan, Atakan Rıdvan Çankaya, Berkan Emir, Nwobodo, Halil Akbunar, Soner Aydoğdu, Tjanic, Ndiaye 11'ini sahaya sürdü.



Karşılaşmada gol perdesini Göztepe açtı. 3. dakikada Oğuzhan'ın hatalı pasında topu alan Soner, meşin yuvarlağı Ndiaye'ye bıraktı. Bu oyuncu ceza alanı içinde kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelerle buluşturdu: 0-1.



Beşiktaş rakibine Larin'in klas golüyle cevap verdi. 31. dakikada Josef'in sağdan ortasında topla buluşan Oğuzhan, meşin yuvarlağı daha müsait durumdaki Larin'e bıraktı. Larin ceza alanı içinde sol çaprazdan plase bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.



39'da Montero ceza sahası içinde Ndiaye'yi düşürdü. Penaltı kazanan Göztepe'de Soner Aydoğdu'nun vuruşunu Ersin Destanoğlu kurtardı.



İlk yarı karşılıklı gollerle sona ererken 60'ta Rachid Ghezzal ceza sahası dışından muhteşem bir gol attı: 2-1



Beşiktaş'ta Valentin Rosier 82'de ikinci sarı karttan atıldı.



Beşiktaş karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrılırken puanını 28 yaptı. Göztepe ise 14 puanda kaldı.



MAÇTAN DAKİKALAR



3. dakikada Oğuzhan'ın hatalı pasında topu alan Soner, meşin yuvarlağı Ndiaye'ye bıraktı. Bu oyuncu ceza alanı içinde kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelerle buluşturdu: 0-1.



31. dakikada Josef'in sağdan ortasında topla buluşan Oğuzhan, meşin yuvarlağı daha müsait durumdaki Larin'e bıraktı. Larin ceza alanı içinde sol çaprazdan plase bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.



35. dakikada Tjanic'in sağ çaprazdan sert şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına döndü. Halil'in kontrol etmeye çalıştığı top daha sonra taca çıktı.



39. dakikada Ndiaye'nin pasında topla buluşan Kerim Alıcı ceza alanı içinde Montero'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.



41. dakikada penaltı atışını kullanan Soner'in vuruşunda, kaleci Ersin meşin yuvarlağı çeldi.



Karşılaşmanın ilk yarısı da 1-1 beraberlikle tamamlandı.



60. dakikada Batshuayi'nin pasıyla topla buluşan Ghezzal rakiplerini geçip önünü açtıktan sonra düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1.



64. dakikada Larin'in pasıyla topla buluşan Batshuayi'nin sol çaprazdan sert şutunda, kaleci İrfan Can meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.



72. dakikada Batshuayi'nin pasında topla buluşan Pjanic'in sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.



77. dakikada Beşiktaş'ın rakip ceza alanı önünde kazandığı serbest atışı kullanan Ghezzal'in vuruşunda, top yan direğe çarpıp oyun alanına döndü.



84. dakikada Ndiaye'nin ceza alanı içinde dönerek vuruşunda, kaleci Ersin son anda yatarak topu kontrol etti.



90. dakikada Berkan Emir'in kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içinde Arslanagic'in kafa vuruşunda, top üstten az farkla auta gitti.



90+3. dakikada Tjanic'in ceza alanı içinde şutunda, top az farkla yandan auta çıktı.



Beşiktaş karşılaşmayı 2-1 kazandı.



Beşiktaş: 2 - Göztepe: 1



Stat: Vodafone Park



Hakemler: Ümit Öztürk, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay



Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan Yılmaz, Josef, Pjanic, Ghezzal, Oğuzhan Özyakup (Dk. 69 Can Bozdoğan), Larin (Dk. 76 Güven Yalçın), Batshuayi (Dk. 85 Umut Meraş)



Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Kerim Alıcı (Dk. 80 Murat Paluli), Arslanagic, Atınç Nukan, Atakan Rıdvan Çankaya (Dk. 84 Baku), Berkan Emir, Nwobodo, Halil Akbunar (Dk. 69 Jahovic), Soner Aydoğdu (Dk. 69 Yalçın Kayan), Tjanic, Ndiaye



Goller: Dk. 3 Ndiaye (Göztepe), Dk. 31 Larin, Dk. 60 Ghezzal (Beşiktaş)



Kırmızı kart: Dk. 81 Rosier (Beşiktaş)



Sarı kartlar: Dk. 29 Ndiaye, Dk. 43 Berkan Emir, Dk. 44 Halil Akbunar, Dk. 75 Atakan Rıdvan Çankaya (Göztepe), Dk. 71 Pjanic (Beşiktaş)