Beşiktaş ve Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 25 Şubat Pazartesi günü karşı karşıya gelecek.
Saat 21.00'da başlayacak mücadele beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak.
HAKEM BELLİ OLDU
Derbiyi maçı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayacak derbide düdük çalacak Bülent Yıldırım'ın yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ve Asım Yusuf Öz olacak.
Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Serkan Tokat yapacak.