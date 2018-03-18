Beşiktaş, Medipol Başakşehir deplasmanında! (Muhtemel 11)

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında bu akşam Medipol Başakşehir'e konuk olacak.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.



Beşiktaş, son dönemde yenmekte en çok zorlandığı rakiplerinden biri olan Medipol Başakşehir'i mağlup ederek, hem rakibiyle puan farkını 3'e çıkarmaya hem de Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin oynandığı haftayı iyi değerlendirmeye çalışacak.



GÜNEŞ YÖNETİMİNDE BİR GALİBİYETİ VAR

Siyah-beyazlı ekip, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde turuncu-lacivertlileri sadece bir kez yenebildi.



2015-2016'daki ilk maçta rakibini 2-0 mağlup eden Beşiktaş, ardından çıktığı 4 müsabakadan galibiyet çıkarmayı başaramadı. 2015-2016'nın ikinci yarısında Başakşehir ile 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, geçen sezonki maçları 1-1 berabere ve 3-1 mağlubiyetle tamamladı. Beşiktaş, bu sezonun ilk yarısında ise Medipol Başakşehir ile evinde 1-1 berabere kaldı.



MUHTEMEL 11

Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Adriano, Medel, Tolgay, Lens, Talisca, Babel, Negredo



ÜÇ MAÇLIK GALİBİYET SERİSİNİ SÜRDÜRME PEŞİNDE

Ligde geride kalan üç haftayı galibiyetle tamamlayan Beşiktaş, Medipol Başakşehir'i yenerek bu sezonki en uzun galibiyet serisini yakalamaya çalışacak.



Son üç maçta Fenerbahçe'yi 3-1, Trabzonspor'u 2-0, Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup eden siyah-beyazlı takım, 9 puanı hanesine yazdırdı.



QUARESMA'NIN CEZASI SÜRÜYOR

Beşiktaş'ta cezalı Ricardo Quaresma, Medipol Başakşehir karşılaşmasında da forma giyemeyecek.



Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynanan maçta gördüğü kırmızı kartın ardından 5 maç ceza alan, Trabzonspor ve Gençlerbirliği'ne karşı forma giyemeyen Portekizli oyuncu, üçüncü kez takımını yalnız bırakacak.



BABEL DALYA HAZIRLIĞINDA

Siyah-beyazlı takımın Hollandalı oyuncusu Ryan Babel, karşılaşmada görev alması halinde Türkiye kariyerinde Süper Lig'de 100. maçına çıkacak.



Geçmiş sezonlarda Kasımpaşa formasıyla 58 mücadeleye çıkan Babel, Beşiktaş'ta da 41 maç olmak üzere toplam 99 lig karşılaşmasında görev aldı.



PEPE VE TOSIC TAKIMLA ÇALIŞTI

Beşiktaş'ta Fenerbahçe ile oynanan kupa mücadelesinde ayak parmağı kırılan Pepe, takımla çalışmalara başladı.



Sakatlığı nedeniyle hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih maçında forma giyemeyen Dusko Tosic de bu mücadelenin ardından gerçekleştirilen antrenmanlara katıldı.



6 OYUNCU SARI KART SINIRINDA

Beşiktaş'ta 6 oyuncu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Tolgay Arslan, Adriano Correia, Gary Medel ve Atiba Hutchinson, karşılaşmada kart görmeleri halinde 27. haftadaki Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.



BAŞAKŞEHİR'DE HEDEF GALİBİYET

Son iki maçında 5 puan kaybeden Medipol Başakşehir, 26. haftaya 50 puan ve averajla üçüncü sırada girdi. Üç maçlık galibiyet serisiyle Medipol Başakşehir karşısına çıkacak Beşiktaş ise haftaya aynı puan ve averajla ikinci sırada başladı.



İki takım arasında sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma 1-1 tamamlandı.



EMRE VE EPUREANU CEZALI

Medipol Başakşehir'de, zorlu Beşiktaş karşılaşmasında takımın iki önemli ismi Emre Belözoğlu ile Alexandru Epureanu, kart cezaları nedeniyle sahada olamayacak.



Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Emre Belözoğlu'nun yokluğunda orta sahada İrfan Can Kahveci'ye, Epureanu'nun yerine de savunmada Manuel Da Costa'ya forma vermesi bekleniyor.



3 İSİM SINIRDA

Medipol Başakşehir'de, Beşiktaş karşılaşması öncesinde Gael Clichy, Junior Caiçara ve Mahmut Tekdemir sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Bu üç oyuncu, mücadelede kart görmeleri halinde, 27. haftadaki Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasında oynayamayacak.