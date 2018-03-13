Beşiktaş Sompo Japan, kupaya veda etti

Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Beşiktaş Sompo Japan, sahasında Alman takımı medi Bayreuth'la 84-84 berabere kalarak kupaya veda etti.



Siyah-beyazlı ekip, ilk karşılaşmayı deplasmanda 81-76 kaybetmişti.



Karşılıklı sayılarla başlayan mücadelenin 5. dakikasını konuk ekip 16-11 önde geçti. Savunmada istediği tempoyu çeyrek boyu yakalayamayan Beşiktaş Sompo Japan, Diebler'in son saniye üçlüğüne rağmen ilk periyodu medi Bayreuth karşısında 20-18 geride tamamladı.



İkinci çeyreğe Weems ve Lalanne'nin üç sayılık basketleriyle başlayan siyah-beyazlılar, 13. dakikayı 26-24 önde bitirdi. Periyodun genelinde savunma ve hücum ribauntlarında etkili olan Beşiktaş Sompo Japan, Clark'ın isabetli dış atışıyla 18. dakikada skoru 37-31 yaptı. Siyah-beyazlılar, Robinson ve York'un üçlüklerine engel olamasa da medi Bayreuth karşısında soyunma odasına 39-37 önde gitti.



Maçın ikinci yarısına hızlı hücumlardan bulduğu sayılarla başlayan medi Bayreuth, 23. dakikayı 46-45 önde geçti. Hücumda Adams ve Sertaç Şanlı'yla tempoyu artırmaya çalışan siyah-beyazlılar, pota altında rakibini durduramadı ve 28. dakikaya 55-52 geride girdi. Beşiktaş, York'la dış atışlarda isabet bulan medi Bayreuth'a Strawberry ile karşılık verse de son periyoda 63-59 geride girdi.



Dördüncü çeyreğe Marei ve Brooks'un sayılarıyla etkili başlayan medi Bayreuth, 33. dakikaya 70-62 üstün girdi. Taraftarının da desteğini arkasına alan Beşiktaş Sompo Japan, Strawberry, Weems ve Clark'ın basketleriyle hücumda ritmini bularak 35. dakika biterken 71-70 öne geçti. Alman temsilcisi, hücumda üst üste top kayıpları yapan siyah-beyazlılar karşısında Linhart'ın üçlüğüyle 37. dakikada skoru 76-71'e getirdi. Beşiktaş, Strawberry, Lalanne ve Adams'la oyunda üstünlüğü eline almaya çalışsa da başarılı olamadı ve mücadele 84-84 beraberlikle sona erdi.



Karşılaşmayı, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı Menajeri Kerem Tunçeri birlikte izledi.

