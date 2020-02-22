Beşiktaş ve Trabzonspor'un ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak maçın ilk 11'leri belli oldu.

22.02.2020 - 19:05

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Beşiktaş, Süper Lig’in 23. haftasında bu akşam Trabzonspor'u konuk edecek. 

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK'yı yenen siyah-beyazlı takım, geçen hafta  Medipol  Başakşehir'e deplasmanda 1-0 mağlup oldu. 

İLK 11'LER 

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Ruiz, Vida, Caner, Atiba, Elneny, Lens, Boateng, Nkoudou, Burak 

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Da Costa, Campi, Novak, Doğan, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Sturridge, Sörloth 

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş - Trabzonspor karşılaşması 22 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Beşiktaş - Trabzonspor maçı beIN Sports1 ekranlarından naklen yayınlanacak. 

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