Beşiktaş ve Trabzonspor'un ilk 11'leri belli oldu

22.02.2020 - 19:05
Beşiktaş, Süper Lig’in 23. haftasında bu akşam Trabzonspor'u konuk edecek.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK'yı yenen siyah-beyazlı takım, geçen hafta Medipol Başakşehir'e deplasmanda 1-0 mağlup oldu.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Karius, Gökhan, Ruiz, Vida, Caner, Atiba, Elneny, Lens, Boateng, Nkoudou, Burak
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Da Costa, Campi, Novak, Doğan, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Sturridge, Sörloth
Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık
BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş - Trabzonspor karşılaşması 22 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Beşiktaş - Trabzonspor maçı beIN Sports1 ekranlarından naklen yayınlanacak.