Beşiktaşlı Vida'ya 10 milyon euro

İngiliz takımları yabancı transferinde 'ülkesinin milli takımında oynama şartı' nedeniyle çok zorlanıyor. Bu nedenle Hırvatistan milli takımında düzenli oynayan Beşiktaşlı Vida, transfer döneminde Premier lig takımlarının yine radarında...

Premier Lig ekiplerinden Norwich'in Hırvat stopere ihtiyaç duyduğu belirtilirken, Beşiktaş'a yapılacak teklifin 10 milyon Euro'nun üzerinde olması gerektiği vurgulandı.



İngiliz basınından Soccer Souls adlı internet siteisnde yapılan haberde Norwich'in savunmada yaşadığı sorunları Vida transferiyle çözebileceği belirtildi. İngiliz ekibinin oyuncu için 10 milyon Euro'luk teklif yaptığı iddialarına da yer verilen analizde Hırvat futbolcunun tecrübesinin Norwich'in problemlerine çözüm olacağı vurgulandı.



Vida'nın transfer edilebilmesi içinse 10 milyon Euro'nun üzerinde bir teklifle Beşiktaş'a gidilmesi gerektiği vurgulandı.