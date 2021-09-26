Beşiktaş'ta 3 sakat 1 pozitif vaka

Beşiktaş'ta sakatlar kervanının son isimleri Atiba Hutchinson, Miralem Pjanic ve Kenan Karaman oldu. İzmir'e götürülen ancak hastalığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Francisco Montero'nun Covid-19 testi pozitif çıktı.



Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Altay'a 2-1 yenilen Beşiktaş'ta Pjanic maç sırasında sakatlandı ve yerini 32. dakikada Güven Yalçın'a bıraktı. Maç sonunda da Atiba sakatlık yaşamıştı.



Bugün yapılan MR sonuçlarının ardından Siyah-Beyazlı kulüp oyuncular hakkında açıklama yaptı.



Atiba ile Pjanic’in uyluk arka adalelerinde (biseps femoris) gerilme ve ödem, Kenan Karaman'ın sol el ikinci parmağında kırık (2. Proksimal falanks) tespit edildi.



İspanyol forver Montero'nun ise corona virüs testi pozitif çıktı.