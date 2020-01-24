Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın yerine üç aday

Beşiktaş Kulübü'nün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Yönetim kurulumuz, Beşiktaş A Takım Teknik Direktörü Sayın Abdullah Avcı ile yollarını ayırma kararı almıştır. Sayın Avcı'ya hizmetleri için teşekkür eder, gelecekteki çalışma hayatında başarılar dileriz." denildi.



Dört sezonluk Şenol Güneş döneminin ardından sezon başında teknik direktörlüğe getirilen Abdullah Avcı'nın Beşiktaş serüveni 8 ay sürdü. Ziraat Türkiye Kupası'nda TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a elenen ve ligde liderin 10 puan gerisinde kalan Beşiktaş, deneyimli teknik adamın görevine son verdi.



Futbol direktörü Ali Naibi ile de yolları ayıran yönetimin teknik direktörlük için üç adayı var.



İlk hedef, Btc Turk Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Sergen Yalçın. Kulüpte daha önceki yıllarda görev alan Samet Aybaba ve son olarak Stuttgart'ı çalıştıran Tayfun Korkut da siyah beyazlıların diğer adayları