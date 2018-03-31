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Beşiktaş'ta üç cezalı

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Spor
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Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti.

Siyah-beyazlılarda sahaya ilk 11'de çıkan Tolgay Arslan, Atiba Hutchinson ve Oğuzhan Özyakup karşılaşmada cezalı duruma düştüler.

Maçın 34. dakikasında sarı kart gören Tolgay Arslan, 53. dakikada hakem Barış Şimşek tarafından sarı kartla cezalandırılan Atiba Hutchinson ve 69. dakikada sarı kart görmekten kurtulamayan Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'ın önümüzdeki hafta İstanbul'da Göztepe ile yapacağı maçta cezaları nedeniyle forma giyemeyecekler.

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