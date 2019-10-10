Beşiktaş'ta başkanlık yarışı...

Beşiktaş'ta Serdal Adalı, başkanlığını açıklamasının ardından, "Önümüzdeki seçim için aday olacak tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum. İnşallah camiamız için hayırlı, uğurlu olur. Düzeyli, güzel bir seçim olur. Şimdiden herkese başarılar diliyorum. Zor bir dönemden geçiyoruz.



Camiamızın bu dönemde birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğu kadar başka hiçbir şeye ihtiyacı yok" dedi.

-Hürser Tekinoktay'ın adaylık başvurusunu ise Divan Kurulu'na avukatı Aker Çıtak teslim etti.

Ahmet Nur Çebi-Serdal Adalı-İsmail Ünal-Hürser Tekinoktay

-Hürser Tekinoktay'ın ardından, Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticilerinden Ahmet Nur Çebi de adaylığını açıkladı.

-Son olarak da Beşiktaş eski Belediye Başkanı İsmail Ünal adaylık başvurusunu tamamladı.

BEŞİKTAŞ'IN SEÇİME İHTİYACI YOKTU