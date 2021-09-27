Borussia Dortmund – Sporting Lizbon UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta karşılaşması saat kaçta, hangi kanalda, ne zaman oynanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta mücadelesinde Portekiz ekibi Sporting Lizbon Almanya deplasmanında Borussia Dortmund’a konuk oluyor.

ntv.com.tr 27.09.2021 - 17:32

Borussia Dortmund – Sporting Lizbon UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta karşılaşması saat kaçta, hangi kanalda, ne zaman oynanacak?

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Şampiyonlar Ligi’nde bu hafta yine birbirinden heyecanlı mücadeleler izlenecek

Alman ekibi Borussia Dortmund temsilcimiz Beşiktaş’ında bulunduğu B grubunda 3 puanla ikinci sırada. Sporting Lizbon ise 0 puanla dördüncü sırada.

Dortmund geçtiğimiz yaz transfer döneminde kadrosuna Malen, Kobel, Pongracic gibi isimler katmış ve toplamda 45 milyon euroluk bir ödeme yapmıştı.

Portekiz ekibi Lizbon ise Esgaio, Ugarte gibi oyuncularla birlikte 5 futbolcuyu kadrosuna kattı ve toplamda 12 milyon euroluk ödeme yaptı.

BORUSSIA DORTMUND - SPORTING LIZBON UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KARŞILAŞMASI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Borussia Dortmund – Sporting Lizbon UEFA Şampiyonlar Ligi maçı 28 eylül Salı günü saat 22.00’de (TSİ) oynanacak. Mücadele Exxen platformundan naklen yayınlanacak.

Ev sahibi Dortmund’ta sakatlıkların çokluğu dikkat çekiyor. Schmelzer, Bauzà, Zagadau, Emre Can, Reyna, Tigges, Brandt ve Coulibaly sakatken, Haaland, Reus ve Brandt’ın durumu maç gününde belli olacak.

Sporting Lizbon’da ise Pedro Gonçalves ve Gonçalo Inácio'nun sakatlıkları devam ediyor.

İŞTE MUHTEMEL 11’LER

Borussia Dortmund: Kobel, Pongracic, Akanji, Hummels, Dahoud, Bellingham, Witsel, Meunier, Guerreiro, Malen, Moukoko

Sporting Lizbon: Adan, Neto, Feddal, Coates, Matheus, Palhinha, Porro, Vinagre, Sarabia, Santos, Paulinho

"MORUTAN'IN SAĞ KANATTA OYNAMASINI YADIRGIYORUM"

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