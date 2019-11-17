Brezilya'da Verstappen kazandı, Ferrari pilotları çarpıştı

Formula 1'de sezonun 20. mücadelesi, Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki 4,3 kilometrelik Jose Carlos Pace Pisti'nde 71 tur üzerinden yapıldı.



Yarışa "pole" pozisyonunda başlayan Verstappen, bitiş çizgisine rakiplerinin önünde ulaşarak bu sezon üçüncü, kariyerinin sekizinci galibiyetini elde etti.



Verstappen'in 6 saniye gerisinde Toro Rosso'dan Fransız Pierre Gasly'nin ikinci olduğu yarışta, şampiyonluğunu bir önceki etapta ilan eden Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton ise liderin 6.1 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.



Öte yandan 66. turda podyum mücadelesi veren Ferrari sürücüleri Sebastian Vettel ile Charles Leclerc'in araçları birbirlerine temas etti ve iki sürücü de yarış dışı kaldı.



Sezonun son ayağı Abu Dabi Grand Prix'si, 1 Aralık'ta yapılacak.



Yarışta puan alan sürücüler ile pilotlar ve takımlar klasmanı şöyle: