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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı ekibin evinde Paris Saint Germain'e 1-0 kaybettiği Şampiyonar Ligi mücadelesinin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Takımının istek ve mücadelesinden memnun olduğunu dile getiren Terim şöyle konuştu: "Bugün kaybettik ama bence önümüzdeki günleri kazanmış olabiliriz. Sonuçtan bağımsız oyuncularımı tebrik ediyorum. Keşke kaybetmeseydik. İstek ve mücadele beni memnun etti. Bundan sonraki günleri kazandık diyebilirim. Bugün Paris'e göre bazı şeyleri değiştirdik. Doğru karar vermişiz. Takım bütünlüğünü de doğru sağladık. Büyük takımlarla, büyük oyuncularla oynuyorsunuz, kolay değil."