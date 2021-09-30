Burak Yılmaz gol attığı maçta Şampiyonlar Ligi’nde tarihe geçti

Türk hakem Halil Umut Meler'in yönettiği karşılaşmada G Grubu'nda Lille, deplasmanda Salzburg'a 2-1 yenildi.



Avusturya temsilcisinin gollerini, ikisi de penaltıdan olmak üzere 35 ve 53. dakikalarda Karim Adeyemi, Lille'in tek golünü ise 62. dakikada frikikten Burak Yılmaz kaydetti.



Burak Yılmaz, 36 yaş ve 76 gün ile Şampiyonlar Ligi'nde ağları sarsan en yaşlı Türk oyuncu rekorunu kırdı. Salzburg ise son iki Şampiyonlar Ligi maçında 5 kez penaltı kazanarak ilginç bir istatistiğe imza attı.



Burak Yılmaz’dan önce rekorun sahibi geçtiğimiz sene Başakşehir formasıyla Aralık ayında Şampiyonlar Ligi gruplarında PSG’ye karşı gol atan Mehmet Topal’a aitti. Topal golü attığında 34 yaş 9 ay 6 günlüktü.



Fransa temsilcisinde milli oyuncular Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı mücadeleyi yedek kulübesinden takip etti.





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