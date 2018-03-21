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Bursa Büyükşehir Belediyespor finalde

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Spor

CEV Challenge Kupası yarı final rövanşında Fransa'nın Nantes takımını 3-0 yenen Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, finale yükseldi.

Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında oynadığı ilk maçı da 3-0 kazanmıştı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor'un finaldeki rakibi, Rusya'nın Dinamo Krasnodar takımını 3-2 ve 3-0'lık skorlarla mağlup eden Yunanistan temsilcisi Olympiakos SFP oldu.

Finalde ilk maç, 4 Nisan Çarşamba günü Yunanistan'da, rövanş mücadelesi ise 11 Nisan Çarşamba günü Bursa'da oynanacak.

Nantes: 0 - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3 

Salon: Mangin Beaulieu
Hakemler: Volodymyr Paievskyi (Ukrayna), Martin Stenbock (İsveç)

Nantes: Ndoye, Pihlajamaki, Carter, Gauthier-Rat, Takagui, Vilponen (Ungerer, Vandesteene, Kauffeldt, Soula, Handley, Lecouls)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Ergül Avcı, Leys, Fatma Yıldırım, Belien, Nilay Karaağaç, Dimitrova (Aylin Sarıoğlu, Bytsenko, Cansu Aydınoğulları, Merve İkbal Albayrak)

Setler: 18-25, 16-25, 23-25
Süre: 79 dakika (27, 23, 29)

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