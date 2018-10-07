Çağdaş Holding isim sponsorluğunda düzenlenen Çağdaş Bodrum Yarı Maratonu, daha birinci yılında Türkiye’nin en ilgi çeken yarışları arasına katıldı. 5-6-7 Ekim tarihlerinde düzenlenen ve tam bir festival havasında gerçekleşen organizasyona 7 ülkeden katılan 1.200 sporcu Halikarnassos 5K, Karia 10K, Myndos 21Kkategorilerinde mücadele etti. Organizasyona yönelik yoğun ilginin kendileri için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunun altını çizen Çağdaş Holding İcra Kurulu Üyesi Dağlarca Çağlar, “Böyle prestijli organizasyonlarla; Türkiye ekonomisinin ve Türk turizminin en önemli değerlerinden biri olan Bodrum’un tanıtımına destek sağlamaktan büyük gurur duyuyoruz. Bodrum’un dünya markası yolculuğunda bu tür etkinliklerin çok büyük rolü var. Bu yıl birincisi düzenlenen Çağdaş Bodrum Yarı Maratonu’nun gelecek yıllarda çok daha büyük kitlelere ulaşacağına; Türkiye’deki koşu sporunun vazgeçilmez organizasyonları arasına gireceğine yürekten inanıyoruz. Sporun toplumdaki birleştirici gücüne inanan bir şirket olarak; gelecek dönemde de bu ve benzeri etkinliklerle Bodrum’un kalkınmasına katkıda bulunmayı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Bodrum’da Kımız & Bodrum Organizasyon A.Ş. tarafından bu yıl birincisi düzenlenen Çağdaş Bodrum Yarı Maratonu, 7 ülkeden 1.200 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. 3 gün süren ve adeta bir festival havasında geçen organizasyonun son gününde Halikarnassos 5K, Karia 10K, Myndos 21K kategorilerinde dereceye giren sporseverlere madalyaları takdim edildi. Katılımcıların Bodrum’un tarihi atmosferinde yarıştığı 21 kilometrelik yarı maratonda birinciliği erkeklerde Fetene Alemu, kadınlarda Sebahat Akpınar alırken; Karia 10K kategorisinde erkeklerde Resul Çelik, kadınlarda İpek Öztosun; Halikarnassos 5Kkategorisinde ise erkeklerde Keyfalew deja Burise, kadınlarda Sıla Ata parkurları en hızlı tamamlayan isimler oldu. Yarışlarda dereceye giren isimlere, madalyaları Bodrum Belediye Meydanı’nda düzenlenen törenle verildi.



KATILIMCI SAYISI DAHA DA ARTACAK



Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Çağdaş Holding İcra Kurulu Üyesi Dağlarca Çağlar, bu yıl birincisi düzenlenen organizasyonda isim sponsoru olarak yer aldıklarını ve etkinliğe yönelik büyük ilgiden de son derece memnun olduklarını ifade etti. Daha ilk yılı olmasına rağmen organizasyona 1.200 kişinin katıldığını ifade eden Dağlarca Çağlar; “Sadece bu katılımcı verisi bile gelecekte bu organizasyonun nerelere gidebileceğinin en önemli göstergelerinden bir tanesi. Koşu, son yıllarda Türkiye’de popülerliği en fazla artan spor dallarından birisi. Bu kapsamda, Çağdaş Bodrum Yarı Maratonu’nun gelecek yıllarda çok daha büyük kitlelere ulaşacağına; Türkiye’deki koşu sporunun vazgeçilmez organizasyonları arasına gireceğine yürekten inanıyorum” şeklinde konuştu.



BODRUM ARTIK BİR DÜNYA MARKASI



Böyle prestijli organizasyonlarla; Türkiye ekonomisinin ve Türk turizminin en önemli değerlerinden biri olan Bodrum’un tanıtımına destek sağlamaktan büyük gurur duyduklarının da altını çizen Dağlarca Çağlar; “Bodrum artık sadece tatil dönemlerinde yıldızı parlayan bir bölge değil. Bodrum gerek iş olanakları gerekse sosyal imkanlarıyla artık 12 ay yaşanabilen; son dönemde hızlanan özel sektör projeleriyle ekonomisi milyarlarca dolarla ölçülen bir marka. Bodrum’un dünya markası yolculuğunda da bu tür etkinliklerin çok büyük rolü var. Sporun toplumdaki birleştirici gücüne inanan bir şirket olarak; gelecek dönemde de bu ve benzeri etkinliklerle Bodrum’un kalkınmasına katkıda bulunmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

ENGELLİLERDEN KATILIM ÜCRETİ ALINMADI

Engelli yarışçılar ve refakatçilerinin ücretsiz katılım sağladığı organizasyonun yarışan sporculara verilen madalyalar ve plaketler, daha özel bir anlam taşımaları ve engellerin başarının ve güzelliklerin önüne geçemeyeceğinin bir simgesi olması amacıyla, Bodrum Sağlık Vakfı Sağlık Atölyesi’ndeki engelli gençler tarafından hazırlandı.



Bodrum Yarı Maratonu’nda atılan adımların da sokak hayvanlarına mama desteği olarak geri dönmesi sağlandı. Pugedon, Haytap, Torba ve TGR geçici hayvan barınaklarının birlikte çalıştığı organizasyonda; mama karşılığı fotoğraf çekimi, hayvan barınaklarının kermesi gibi sosyal sorumluluk projeleri de yoğun ilgi gördü. Parkurda; koşu süresince katılımcılar tarafından tüketilen pet şişe suların mamaya çevrileceği mama bankaları da yer aldı.



FESTİVAL HAVASINDA GERÇEKLEŞTİ



5 Ekim Cuma günü sabah saat 10’dan itibaren Yarış Kiti dağıtımın başladığı festivalde aynı günün akşamı Club Catamaran’da ünlü zumba eğitmenleri Didem Zeybek ve İlker Dural’ın yönetiminde zumba etkinliğinin yapılacağı bir Spor Festivali gerçekleştirildi.



Yarış severlerin güne Swissôtel Resort Bodrum Beach’deünlü Pilates Eğitmeni Emine Başarır eşliğinde Yogalates ilebaşladığı 6 Ekim tarihinde, küçük koşucuları Bodrum’u koşar adım dolaşmaya davet eden Minik Mandalinalar Koşuyor etabının yanı sıra, Uzman Diyetisyen Psikolog Pırıl Duru “Koşu Öncesi ve Sonrası Beslenme”, Atletik Performans Koçu Arslan Başar “Koşu Öncesi ve Sonrası Streching’inÖnemi”, Ironman Koçu Can Üstündağ “İşte O Gün Güçlü Hissedeceksin!” konulu seminerler düzenlendi. 6 Ekim akşamı #BeatBodrum Ritmi Hisset 4K. etkinliği ise Club Catamaran’da yapıldı.