Çaykur Rizespor - Galatasaray Süper Lig 8. hafta maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Çaykur Rizespor evinde Galatasaray ile karşılaşacak.



Galatasaray 11 puanla Süper Lig’te 6’ncı sırada bulunuyor.



Çaykur Rizespor’un ise ligteki kötü gidişi devam ediyor. Ev sahibinin 1 puanı var ve 20’nci sırada.



İki takım arasındaki son 5 maçın ikisini Çaykur Rizespor kazanırken, ikisini de Galatasaray kazandı bir maç ise berabere bitti.



ÇAYKUR RİZESPOR - GALATASARAY SÜPER LİG 8’NCİ HAFTA SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, NE ZAMAN?



Çaykur Rizespor - Galatasaray Süper Lig 8’nci hafta karşılaşması 3 Ekim Pazar günü 19.00’da oynanacak. Karşılaşma BeIN SPORTS 1’den naklen yayımlanacak.



Müsabakada Ali Palabıyık düdük çalacak.



Konuk ekip Galatasaray’da Marcao’nun cezası devam ederken, Arda Turan’ın da sakatlığı devam ediyor.



Çaykur Rizespor’da ise Baiano, Mendes, Monzango ve Sertel sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecekler.



İŞTE MUHTEMEL 11’LER



GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Luyindama, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Feghouli, Halil



ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Selim, Holmén, Alberk, Dabo, Yasin, Boyd, Alper, Bolasie, Rémy

FUTBOL ANALİZ (1 EKIM 2021)