Güney Kore Kayak Federasyonu, Serbest Stil Kayak Dünya Kupası'nın 3-4 Mart tarihlerindeki Japonya ayağında, kendileriyle içki içmeyi reddeden iki kadın takım arkadaşına cinsel tacizde bulunan Choi Jae-woo ve Kim Ji-hyun'u, ömür boyu men etti.
İki kadın sporcu, olay hakkında soruşturma başlatılması talebiyle polise şikayette bulundu.
Ceza alan 2 sporcu, ülkelerinin 9-25 Şubat tarihlerinde ev sahipliği yaptığı PyeongChang 2018'de, serbest stil kayak erkekler mogul kategorisinde yarışmıştı.
Cinsel tacize ömür boyu men
Anadolu AjansıSpor
2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda Güney Kore'yi temsil eden kayakçılar Choi Jae-woo ve Kim Ji-hyun, iki kadın takım arkadaşına cinsel tacizde bulundukları gerekçesiyle ömür boyu men cezası aldı.
Güney Kore Kayak Federasyonu, Serbest Stil Kayak Dünya Kupası'nın 3-4 Mart tarihlerindeki Japonya ayağında, kendileriyle içki içmeyi reddeden iki kadın takım arkadaşına cinsel tacizde bulunan Choi Jae-woo ve Kim Ji-hyun'u, ömür boyu men etti.