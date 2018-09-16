Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanlığı'na yeniden seçilen Fikret Orman'ı tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Erdoğan'ın, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanlığına yeniden seçilen Fikret Orman'a telgraf göndererek, tebrik ettiği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Orman'a tebrik
Anadolu AjansıSpor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanlığına yeniden seçilen Fikret Orman'a tebrik telgrafı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanlığı'na yeniden seçilen Fikret Orman'ı tebrik etti.