Dani Alves, Barcelona ile sözleşme imzaladı (Dani Alves kimdir?)

Barcelona'da 2008-2016 yılları arasında 8 sezon forma giyen Dani Alves, 5,5 yıl aradan sonra Katalan kulübüne geri döndü.

38 yaşındaki defans oyuncusu Alves, Nou Camp Stadı'nda kendisini bekleyen 10 bin kadar taraftarın önünde yeni sözleşmesine imza attı.



İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, Barcelona'ya ücret almadan gelen Alves'in, gelecek hafta takımla birlikte çalışmalara başlayacağı ve 1 Ocak'tan itibaren forma giyebileceği bildirildi.

Alves'in sözleşmesinin ise 1 yıl uzatma opsiyonuyla sezon sonunda sona ereceği söylendi.

"RÜYA HENÜZ BİTMEDİ"

Tecrübeli futbolcu, Barcelonalı taraftarlara hitaben yaptığı konuşmada, "Eğer hatırlarsanız burada en son mikrofonu elime aldığımda, bu rüyanın ne kadar süreceğini bilmediğimi söylemiştim. Rüya henüz bitmedi, bu yüzden tekrar buradayım" dedi.

"KARİYERİMİN EN ÖZEL MÜCADELESİ"

Alves, Barça TV'ye verdiği röportajda ise, kariyerinin en büyük ve en özel mücadelesi içerisinde olduğunu söyleyerek, "Birçok kişi bunu bir felaket gibi düşünüyor ama sakin olsunlar, ben sahada konuşurum. İnsanlar benimle ilgili şüphe duyduklarında ben kendimi daha da güçlü hissediyorum" diye konuştu.

"BU BİR TAKIM İŞİ"



Barcelona'ya para almadan geldiğini, zor dönemden geçen takıma yardım etmek istediğini söyleyen Alves, "Geçmişte de zor günler oldu, birlik olarak bunu atlattık. Şimdi iyi bir enerjiye konsantre olma zamanı. Kulübün olması gereken yere gelmesi için ben böyle yapacağım. Bu bir takım işi" şeklinde konuştu.

DANİ ALVES KİMDİR?

Daniel Alves da Silva, 6 Mayıs 1983 Juazeiro doğumlu, sağ bek mevkisinde oynayan Brezilyalı millî futbolcudur.

KARİYERİ

Kulüp takımları



Futbol kariyerine Brezilya'nın Bahia takımında başlayan Alves, 2001 yılında Bahia'nın A takımıyla maçlara çıktı. Başarılı bir sezonun ardından 2002 yılında Sevilla tarafından transfer edildi.



Sevilla'da başarılı bir sezon sürdürdükten sonra 2003 FIFA Dünya Gençler Şampiyonası'nda Brezilya'yla şampiyonluk yaşadı. Sevilla'nın 2006 ve 2007'de kazandığı UEFA Kupası'nda büyük rol oynayan Alves, genç yaşının da avantajıyla Avrupa'nın üst düzey kulüplerinin dikkatini çekti.



2007-2008 sezonunda Sevilla'nın UEFA Şampiyonlar Ligi ve İspanya Ligi'nde başarısız olmasının ardından 2 Temmuz 2008'de Barcelona'ya transfer oldu.

2008-2009 sezonu için Barcelona'ya 4 yıllık imza attı. Barcelona da Alves'in transferi için Sevilla kulübüne 32 Milyon € ödedi. Alves, Barcelona formasını ilk kez 25 Ekim 2008'de Almería karşısında giydi.



2016/2017 sezonunda 8 yıl formasını giydiği Barcelona'dan Juventus'a transfer oldu.



Millî takım



Alves, Brezilya ile 2007 yazında Copa América'yı, 2009 yazında da FIFA Konfederasyonlar Kupası'nı kazandı.

2009 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda Güney Afrika'yla oynanan yarı final maçının sonlarına doğru oyuna girmesine rağmen 87. dakikada frikikten attığı golle Brezilya'nın finale çıkmasında büyük rol oynadı.