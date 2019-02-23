Ülke basınında yer alan haberlere göre, PSG'nin hafta içi Montpellier ile oynadığı lig maçı sırasında Alves'in Neuilly-sur-Seine bölgesindeki evine giren soyguncular, 35 yaşındaki futbolcunun değerli kol saatlerini çalarak kaçtı.
Haberlerde, olay hakkında emniyet ekipleri tarafından soruşturma başlatıldığı da belirtildi. PSG'de geçen yılın sonlarında da Eric-Maxim Choupo-Moting ve Thiago Silva'nın evleri soyulmuştu.
Liverpool'da forma giyen Sadio Mane'nin evi ise Bayern Münih ile oynadıkları UEFA Şampiyonlar Ligi maçı sırasında geçen perşembe soyulmuştu.
Dani Alves'in evi soyuldu
Anadolu AjansıSpor
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'in (PSG) Brezilyalı yıldızı Dani Alves'in evi soyuldu.
Ülke basınında yer alan haberlere göre, PSG'nin hafta içi Montpellier ile oynadığı lig maçı sırasında Alves'in Neuilly-sur-Seine bölgesindeki evine giren soyguncular, 35 yaşındaki futbolcunun değerli kol saatlerini çalarak kaçtı.