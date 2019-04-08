Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Daniyar İsmayilov, koparmada altın madalya kazandı.
Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde, erkekler 67 kiloda mücadele eden Daniyar İsmayilov, koparmada 147 kiloluk kaldırışıyla altın madalya aldı. Milli sporcu, silkmedeki üç hakkında ise başarısız oldu.
Türkiye'yi erkekler ve kadınlarda 20 sporcunun temsil ettiği şampiyona, 13 Nisan'da sona erecek.
Daniyar İsmayilov'dan altın madalya
Anadolu AjansıSpor
Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Daniyar İsmayilov, koparmada altın madalya elde etti.
Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Daniyar İsmayilov, koparmada altın madalya kazandı.