Devlerin kapışmasında kazanan Fransa

EURO 2020'nin en zorlu grubunda son iki Dünya Kupası şampiyonu Fransa ile Almanya, Münih'te kozlarını paylaştı.



Allianz Arena'da oynanan zorlu mücadeleyi Fransa 1-0 kazandı. Horozlara galibiyeti getiren golü 20. dakikada Mats Hummels kendi kalesine attı.



GOL: Pogba, havadan attığı pasla sol kanattan ceza sahasına koşu yapan Hernandez'i topla buluşturdu. Hummels, Hernandez'in ortaya çevirdiği topu uzaklaştırmak isterken kendi kalesine gönderdi.



Bu galibiyetle Fransa turnuvaya 3 puanla başlarken ev sahiplerinden Almanya ise ilk maçından puan çıkaramadı.



Almanya, tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nın ilk maçını kaybetti.



F Grubu'nun diğer maçında ise Portekiz, Macaristan'ı Ronaldo'nun golleriyle 3-0 mağlup etti.



Büyük turnuvalar tarihinde 6. kez karşılaşan Fransa ve Almanya, ilk kez grup aşamasında eşleşti.



İki takımın bugüne kadar oynadığı 6 maçta Fransa 3, Almanya 2 galibiyet alırken, 1 karşılaşma da eşitlikle sonuçlandı.



Almanya kadrosundaki Türk asıllı oyunculardan İlkay Gündoğan 90 dakika sahada kaldı, Emre Can ise 87. dakikada oyuna dahil oldu.



GRUPTAKİ İKİNCİ MAÇLAR



Gruptaki 2. maçlarda Fransa, 19 Haziran Cumartesi günü saat 16.00'da Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Aynı gün oynanacak Portekiz-Almanya maçının başlama saati ise 19.00 olacak.