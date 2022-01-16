Djokovic'e katılım izni çıkmayan Avustralya Açık tartışmaların gölgesinde başlıyor

Fransa Açık (Roland Garros), Wimbledon ve ABD Açık ile birlikte tenis sezonunun en önemli dört turnuvasından biri olan Avustralya Açık, bu yıl 17-30 Ocak tarihlerinde 110. kez organize edilecek.



İlk kez 1905 yılında düzenlenen, sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın ana tablo maçları, yarın TSİ 03.00'te Melbourne kentinde başlayacak.



Küresel salgın koşullarında katılımı artırmak için 2021'de başlayan yarı final, final ve şampiyonluk için verilen para ödüllerinin azaltılıp alt turlar için verilen miktarı artırma politikası, bu yıl da sürecek.



2022 Avustralya Açık'ta toplam 75 milyon Avustralya doları (yaklaşık 731 milyon lira) ödül dağıtılacak. 29 Ocak'ta yapılacak tek kadınlar ve 30 Ocak'ta oynanacak tek erkekler finalini kazananlar, 2,875 milyon Avustralya doları (yaklaşık 28 milyon lira) para ödülü alacak.



Salgın öncesi düzenlenen 2020'deki turnuvada tekler şampiyonları için ayrılan para ödülü 4,12'şer milyon Avustralya dolarıydı. Ödül miktarı geçen yıl 2,75 milyon Avustralya dolarına düşmüştü.



Avustralya Açık, bu yıl da çeşitli önlemler altında yapılacak. Melbourne Park yerleşkesindeki en büyük kortlar Rod Laver Arena ve Margaret Court Arena'nın toplam kapasitesinin yüzde 50'si kadar bilet satılmasına izin verildi.



Tıbbi muafiyeti bulunmayan 12 yaş üstü kişilerin Melbourne Park'a girebilmek için tam aşılı olduklarını kanıtlaması gerekiyor. Yeme-içme durumu haricinde maske takmak da zorunlu olacak.

DJOKOVIC'IN YAŞADIKLARI TUNUVANIN ÖNÜNE GEÇTİ

Covid-19 aşısı olup olmadığını açıklamayan erkekler dünya sıralamasının 1 numarası Novak Djokovic'in 5 Ocak'ta Melbourne Havaalanı'ndaki giriş işlemleri sırasında başlayan süreç, Sırp tenisçinin vizesinin iptal edilmesi ve sınır dışı edilmesine karar verilmesiyle sonuçlandı.



Bu, son 3 yıl da dahil kazandığı 9 şampiyonlukla erkeklerde turnuva tarihinin en başarılı tenisçisi olan ve kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic'in, unvanını savunamayacağı anlamına geliyor.



Turnuva yönetiminin tıbbı muafiyeti bulunan sporcuların Avustralya'ya gelebileceği açıklaması üzerine Melbourne'e seyahat eden ancak vize başvuru formundaki hatalı bilgilerin fark edilmesiyle sorguya alınan, devamında ise muafiyet gerekçesi kabul edilmeyen Sırp tenisçinin yaşadıkları spor dünyasını ikiye böldü.



Vizesi iptal edildiği için 10 günü aşkın süre mültecilerin tutulduğu otelde kalan Djokovic'in sonuçlarını bile bile Avustralya'ya gittiğini savunanlar kadar hem federal hem de eyalet hükümetinin yaşanabilecekler konusunda baştan daha açık davranması gerektiği görüşünü paylaşanlar da oldu.



En katı Covid-19 tedbirlerini uygulayan ülkelerden biri olan Avustralya'nın hükümetinin, mayıs ayında yapılması planlanan federal seçimler öncesi halkta, kişiye özel muamele yapıldığına dair izlenim oluşmasından çekindiği yorumları da yapıldı.



Mahkemenin kararı öncesi çekilen kurada Miomir Kecmanovic ile eşleşen Djokovic'in yerini, elemelerden şanslı kaybeden olarak gelen klasmanın 150. basamağındaki Salvatore Caruso alacak.

DJOKOVIC YENİDEN GÖZETİM ALTINDA