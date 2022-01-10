Djokovic'in bekleyişi sürüyor: Savunmasını verdi

Novak Djokovic'in Avustralya Açık için hukuk mücadelesi sürüyor.



Covid-19 aşısı olmadığı için Melbourne'e girişinde vizesi iptal edilen dünya 1 numarası, tıbbi muafiyet için yaptığı itiraz sürecinin sonuçlanmasını mültecilerin yerleştirildiği tesiste bekliyor.



Sırp tenisçinin muafiyet avukatlarının duruşma öncesinde yaptıkları savunmayı Avustralya Federal Mahkemesi paylaştı.



TEST TARTIŞMASI



Djokovic'in 16 Aralık'ta corona virüse yakalandığını iddia eden avukatlar, yıldız sporcu için geçici vize istiyor.



Ancak Djokovic cephesinin savunmasında soru işareti yaratan bir ayrıntı var.



Fransız L'Equipe gazetesi, Djokovic'in pozitif test verdiğini iddia ettiği tarihten 2 gün sonra katıldığı fotoğraf çekiminin görüntülerini paylaştı.

Perşembe gününden beri karantinada tutulan Djokovic'in kaldığı bina önünde hayranları toplanmaya devam ediyor.



Sırp taraftarlardan yoğun destek gören ünlü tenisçi hakkında nihai kararın salı gününe kadar verilmesi bekleniyor.

AYNI OTELE YERLEŞTİRİLEN İKİNCİ TENİSÇİ

Benzer durumları yaşayan Çek tenisçi Renata Voracova da Djokovic ile aynı otele yerleşen ikinci sporcu oldu. Avustralyalı sınır yetkilileri, bu hafta Melbourne'de sahaya da çıkan Voracova'dan gözaltı sonrası ülkeyi terk etmesini istediler. Çek dışişleri bakanı Voracova'nın Avustralya'dan ayrılacağını açıkladı.