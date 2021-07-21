Doğuş Grubu desteğiyle Tokyo Olimpiyatları'nda rüzgar milli yelkencilerden yana

Doğuş Grubu, “Doğuş’tan İyi Bir Gelecek’ vizyonuyla kültür sanat, eğitim ve spor başta olmak üzere farklı alanlarda gerçekleştirdiği yatırımlarla toplumdan kazandığını topluma geri vermeye devam ediyor.



Doğuş Grubu’nun 2016 yılından bu yana üstlendiği Fenerbahçe Spor Kulübü Yelken Şubesi ana sponsorluğu en uzun soluklu spor yatırımları arasında yer alıyor.

Doğuş Grubu’nun Türk yelkenciliğini ve yelken sporcularını uluslararası başarılara hazırlamak amacıyla desteklediği Fenerbahçe Spor Kulübü Yelken Şubesi’nde minikler ve gençlerden oluşan sporcular arasında ülkemizi olimpiyatlarda dördüncü kez temsil edecek Ateş Çınar ve Deniz Çınar ile üçüncü kez temsil edecek olan Alican Kaynar yer alıyor.

Doğuş Grubu desteğiyle Türkiye’yi Tokyo Yaz Olimpiyatları’nda temsil edecek bu 3 olimpik sporcu 1 yıl gecikmenin getirdiği olağanüstü konsantrasyon zorluklarına rağmen azimle ve vazgeçmeden antrenmanlarını sürdürerek ülkemizi bir kez daha gururlandıracak.



Sponsorluk kapsamında “Rüzgar Bizden Yana” sloganıyla hazırlanan reklam filminde; Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Ferit Şahenk’in vizyonuyla Doğuş Grubu’nun memleket sevgisi ile olimpiyat ruhunun birleştirici gücü yansıtılıyor.



Yelken sporunun Türkiye’de bilinirliğini arttırmak ve Doğuş Grubu’nun yelken sporuna uzun dönemli desteğinin vurgulandığı filmi, Doğuş Grubu ve Tribal Worldwide İstanbul Reklam Ajansı işbirliğinde hazırlandı.

Doğuş Grubu, toplumsal proje ve sosyal yatırımlarında özel bir yere sahip olan spor alanında basketbol takım sponsorluklarının yanı sıra Oyunda Kal projesi ile de ülkemizde gençlere basketbol sporunu sevdirmek ve basketbolu erişilebilir bir spor haline getirmek amacıyla basketbol sahaları yaptı.

Grup, sadece bugünün değil geleceğin olimpik sporcuların yetişmesi için sporun farklı dallarında elde ettikleri önemli başarılarla ülkemizi temsil eden genç yarış pilotu Cem Bölükbaşı ve olimpik jimnastikçi Ferhat Arıcan gibi isimlerle genç sporculara destek olmaya devam ediyor.

Alican Kaynar: Doğuş Grubu'nun desteğiyle çok büyük bir seviye atladık, Türkiye tarihinde hiç alınmamış dereceler yaşadık



Olimpiyatlara gitmek ve madalya almak arasında ciddi bir fark olduğunu belirten olimpik sporcu Alican Kaynar “Olimpiyatlarda madalya almak için bir o kadar daha çalışmak gerekiyor. Biz son 4-5 senede Doğuş Grubu’nun sponsorluğuyla çok ciddi bir atılım yaptık. Sadece benim kategorimde değil diğer sınıflarda da başarılar elde ettik. Tokyo Olimpiyatlarında hedefimiz madalya.



Tokyo, üçüncü olimpiyatım olacak ve geçtiğimiz 10 senede Finn sınıfında hep yükselen bir grafik çizdik. Özellikle son 4 senede Fenerbahçe Spor Kulübünün Doğuş Grubu ile yaptığı sponsorluk anlaşmasıyla müthiş bir destek doğdu bizim için ve yukarıya çıkan grafiğimizi ivmelendirdik. Türkiye tarihinde hiç alınmamış dereceleri yaşadık. Doğuş Grubu desteğiyle antrenman kalitemiz ve yarışlarda aldığımız servisin kalitesi arttı. Bunların meyvesini kısa zamanda topladık. Dünyanın en iyi antrenörleriyle çalışıyoruz. Bu bilgi birikimi oradan geliyor. Ortada çok ciddi bir bütçe var. Doğuş Grubu'nun desteğiyle çok büyük bir seviye atladık” dedi.



Deniz Çınar / Ateş Çınar: Doğuş Grubu gibi bir sponsorun işin içine girmesi, bu başarıların kazanılması; destek geldiğinde başarıların da gelebileceğini gösterdi



Olimpik Sporcular Deniz Çınar ve Ateş Çınar ise konuyla ilgili yaptıkları değerlendirmede 2016 yılından bu yana Fenerbahçe Doğuş Yelken Kulübü’nde olduklarını belirterek “Kariyerimizin dönüm noktalarından biri Doğuş Grubu ve Fenerbahçe'ye geçişimiz olabilir. Sonuçta biz üç defa olimpiyata katılmış sporculardık. Üçüne de katılmayı başarmıştık, Avrupa’da da başarı yakalamıştık. Bunları başarabildiğimizi göstermiştik kısacası. Ama madalya kapatmak, podyum kovalamak için kusursuz bir organizasyonun olması şart. O desteğin size hissettirilmesi ve sağlanması gerekiyor. Bunu federasyon tek başına yapamaz, kulüp de tek başına yapamaz.



O yüzden de Fenerbahçe Doğuş Yelken Kulübü ve Doğuş Grubu’ndan da hedeflerinin bu olduğunu duyduğumuzda açıkçası hiç düşünmeden ‘Bu bizim aradığımız şey’ dedik. Tokyo Olimpiyatları bizim belki de son olimpiyatımız olacak. Olimpiyatlardan bizim yarıştığımız sınıf kalkıyor çünkü. Ama ne olursa olsun Türk yelkenciliği için büyük bir dönüm noktasıydı son yıllarda yaşadığımız tecrübe bu ortada. Doğuş Grubu gibi bir sponsorun işin içine girmesi, bu başarıların kazanılması; destek geldiğinde başarıların da gelebileceğini gösterdi. Birçok açıdan Türkiye de ilk olma özelliği taşıyan bu sponsorluk modeli çok değerli bir dönümün öncüsü, bu es geçilmeyecek bir konu” ifadelerini kullandılar.



Reklam Filmi Künyesi



Reklam Veren: Doğuş Grubu



Reklam Ajansı: Tribal Worldwide İstanbul



Reklam Veren Temsilcileri: Bahar Erbengi



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Müşteri İlişkileri Grup Direktörü: Pelin Önal



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