Bir dönem Anadolu Efes'i de çalıştıran Dusan Ivkovic, 77 yaşında hayatını kaybetti.



Acı haberi Sırbistan Basketbol Federasyonu açıkladı. Ivkovic'in, akciğerlerinde sıvı toplanması nedeniyle Belgrad’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği duyuruldu.



ANADOLU EFES'İ ÇALIŞTIRMIŞTI



Sırp koç, Olympiakos ile 2 EuroLeague şampiyonluğu (1996–97, 2011–12) yaşarken, Anadolu Efes ile de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamış ve EuroLeague'de de son 8'i görmüştü.



Ivkovic, 2010'da Türkiye'de düzenlenen Dünya Basketbol Şampiyonası'nda Sırbistan'ı çalıştırmış, 12 Dev Adam'ın kazandığı efsanevi yarı final maçında da takımının başında yer almıştı.



Ivkovic, 2017 yılında EuroLeague tarafından "Avrupa Ligi efsanesi" unvanına layık görülmüştü.