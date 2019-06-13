İlişkili Haberler Ergin Ataman maça kulaklıkla çıktı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i konuk ederken sarı-lacivertli taraftarlar önceki iki karşılaşmada olduğu gibi rakip takımın başantrenörü Ergin Ataman'a tepki gösterdi.



Takımlarına destek vermek için Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nu dolduran Fenerbahçeli taraftarlar, Ataman için "Ergin Ataman küfür etsene" şeklinde tezahüratta bulundu.



Karşılaşmanın başlamasına 10 dakika kala lacivert-beyazlı kenar yönetiminin bulunduğu alana giren Ataman, müsabakaya serinin ikinci maçında olduğu gibi kulaklıkla çıktı.



Ataman, serinin ikinci maçından sonra kulaklık takmasıyla ilgili, "Küfür duymak istemediğim için maçın başında kulaklıkla çıktım, müzik dinledim. Gayet de konsantre bir şekilde maça başladım." ifadelerini kullanmıştı.



Sarı-lacivertliler, Ataman'ı isminin anons edilmesi sırasında da yuhaladı. Taraftarların Ergin Ataman'a yönelik tepkileri üzerine küfürlü tezahürat edilmemesi için anons yapıldı.



Anadolu Efes teknik heyet ve yedek oyuncularının bulunduğu bölümün arkasındaki tribünde polislerin yer alması dikkati çekti.

