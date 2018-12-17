Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında BB Erzurumspor ile kendi sahasında 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal basın mensuplarının karşısına çıktı.



Ortaya konan futbol ve takım temposu olarak maçın başlangıcında takımın herkesi heyecanlandırdığını belirten deneyimli çalıştırıcı, "İlk yarının son bölümündeyse düşen bir takım olduk. yüzde 70'e 30 oynadığımız ve sadece bu oyunu tutmaktan öte ceza sahası içinde de aksiyonları olan bir oyun. İkinci yarı biraz daha rakibin üstün olduğu ama yine de pozisyona girdiğimiz bir oyun. Her ne yaparsak yapalım Fenerbahçe 2-0 öne geçtiği, değerlendiremediği bu oyunun sonucunda 2 gol yemeyecekti. Bugün oynadığımız takımın içindeki tüm oyuncuların oyunu istemesi ve katılması benim değer verdiğim ve arzu ettiğim bir havaydı. Sonucu alamadık ama en azından çabalarını kutlamak gerekiyor. Bu takımın iyi bir takım olacağını ve bütün maçlar içerisindeki kazanma arzusunu ortaya koyacağını söylemek istiyorum" dedi.



"GOLCÜLÜK, GOL ATMAYA BAŞLADIĞI ZAMAN BAŞLIYOR"



Islam Slimani'nin performansına ilişkin gelen soru üzerine Yanal, "Kariyerine baktığımızda 39 golle inanılmaz bir kariyer ve daha sonra İngiltere'de devam eden bir oyuncu. Golcülük, gol atmaya başladığı zaman başlıyor. Birçok oyuncu bu tür sorunlar yaşıyor. Belki bugün 3 golle de sahadan ayrılabilirdi. Bizim oyuncumuz ve performansını değerlendireceğiz. Kim performansını iyi götürüyorsa o formayı alıp götürecektir" yanıtını verdi.



"FENERBAHÇE FARKLI BİR GÖRÜNTÜ ÇİZECEK VE HERKESİ MEMNUN EDECEK"



Ellerindeki kadroyu en çok verim alacakları şekilde kullanmak istediklerini söyleyen Ersun Yanal, "Ben planladıklarımı yapabilecek zaman dilimine sahip değilim. Benim bir planım var ve bu plan dahilinde olmak için zaman ihtiyacım var. Bu zamanı da önümüzdeki dönemde alacağım. Bu 1 hafta sonucunda oynayacağımız 2 maç var ve arkasında devre arası geliyor. Futbol ofansif oynanacaksa bu oyunu oynayan bazı kritik oyuncular var. Onların temposu ve performansını yükseltmek zorundayız. Ona katılacak oyuncuların oyun disipliniyle performansını artırmak zorundayız. Bunun için gerekli bir altyapıyı oluşturmak zorundayız. Fenerbahçe farklı bir görüntü çizecek ve herkesi memnun edecek" ifadelerini kullandı.



"FARKLI BİR FENERBAHÇE'Yİ İKİNCİ BÖLÜMDE İZLEYECEĞİZ"



BB Erzurumspor karşılaşmasında oynadıkları futbol ile ilgili değerlendirmelerde bulunan tecrübeli çalıştırıcı, şunları söyledi: "Sadece topun sende olması oyun olarak üstün olduğun anlamını taşımıyor. Şut ve aksiyonlar olarak doyurucu bir oyundu. Bunu oynayabiliyorsa Fenerbahçe, bunun süresini uzatıp organize edecek güçte ritim yakalaması gerekiyor. Bunun için bir sürece ihtiyacı olacak. Bununla birlikte oyuncuların performansını zaman olarak artırmaya ihtiyaç var. Önümüzde Türkiye Kupası, lig ve Avrupa kupası maçları var. Sakat olan oyuncular katılacak. Bunlarla birlikte farklı bir Fenerbahçe'yi ikinci bölümde izleyeceğiz. Geçmişi kapattık. Önümüzde bir süreç var ve yönetmeye çalışıyoruz. Bu süreç için Fenerbahçe taraftarlarının umutlarını hiçbir zaman boşa çıkartmayacağız. İstedikleri Fenerbahçe'yi sahada izleteceğiz" yorumunu yaptı.



Yanal son olarak, "Fenerbahçe'nin hedeflerinden daha büyük bir camiayız. Biz bu hedeflerimize ulaşmak için yola çıktık ve bu hedefleri gerçekleştireceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.

