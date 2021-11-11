Euroleague: Anadolu Efes Berlin'de farklı kazandı

Deplasmanda Alman ekibi Alba Berlin'i  90-63 mağlup eden Anadolu Efes, Euroleague’de üçüncü galibiyetini aldı.

Haberler - Anadolu Ajansı 11.11.2021 - 23:55

Euroleague: Anadolu Efes Berlin'de farklı kazandı

Basketbol THY ’in 9. haftasında , deplasmanda Almanya temsilcisi ALBA Berlin'i 90-63 yendi.

Berlin’deki Mercedes Benz Arena’da oynan karşılaşmada ALBA Berlin ilk çeyreği 21-20 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte hücumda etkili olan Anadolu Efes, karşılaşmada üstünlük yakalayarak soyunma odasına 51-35 önde gitti.

Oyun kontrolünü elinde tutarak son çeyreğe 70-47 önde giren Anadolu Efes, karşılaşmadan da 90-63 galip ayrıldı.

Anadolu Efes, Euroleague’de üçüncü galibiyetini aldı.

Türk ekibinde 19 sayıyla Vasilije Micic, ALBA Berlin’de de 13 sayıyla Oscar da Silva maçın en skorer isimleri oldu

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