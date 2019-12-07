Everton'da ilk aday Vitor Pereira

Everton sezon başında flaş transferler yapmasına karşın; bu sezon kötü gidişe dur diyemedi. Son olarak Merseyside derbisinde Liverpool karşısındaki 5-2’lik yenilgi, menajer Marco Silva’nın biletinin kesilmesine neden oldu.



İngiliz basını Everton’da menajerlik koltuğuna en yakın ismin Vitor Pereira olduğunu yazdı. Haberlere göre; Chelsea’nin de gündemine gelen; ancak kapıdan dönen Portekizli teknik adam, Arsenal’in de radarında. Çin’in Shanghai SIPG kulübünü çalıştıran ve 2017-18 sezonunda takımı şampiyon yapan Portekizli teknik adam son olarak kulübünün yeni 3 yıllık sözleşme teklifini reddetti. Çin Milli Takımı teknik direktörlüğü için de adı geçen 51 yaşındaki Pereira, Premier lig’de çalışmak istediği için Everton’ın teklifini düşünüyor.



2013’te Roberto Martinez’den önce Everton’ın başına geçmesi düşünülen Pereira ise –Premier lig tecrübesi yok- taraftarlar arasında heyecan yaratmayacak. Yönetim kurulunda daha önce 11 yıl takımı çalıştıran David Moyes’in şansı yüksek olmasına karşın, ilk güne oranla bu istek de azaldı.



Shanghai’den yıllık 23 milyon Euro alan ve dünyanın en çok kazanan isimlerinden olan Pereira, Everton’da bu rakamın yanına bile yaklaşamayacak olsa da, İngilçere’de çalışmak istiyor.



Portekiz’de Porto ile Yunanistan’da ise Olimpiakos ile üst üste şampiyonluklar yaşayan Pereira, Türkiye’de ve Suudi Arabistan’da da görev almıştı.



Everton bu sezon 15 maç sonrası 14 puan toplarken, küme düşme hattının bir puan altında bulunuyor.

