Fatih Terim: "Çok güzel bir gol yedik

Galatasaray şampiyonluk yarışında kritik virajı kayıpsız geçti. Seyircisi karşısında Trabzonspor'u 2-1 mağlup eden sarı-kırmızılılarda Fatih Terim maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Oynanan oyundan büyük zevk aldığını belirten Terim şunları söyledi;



"Oyun anlayışımı bu kadar iyi anlayan ve uygulayan oyuncularıma teşekkür ediyorum. Oyunun 80. dakikasında rakip kaleye gitmek için emek harcayan ve kontra atak yiyen bir takımız. Çok atak yaptık ve ben keyif aldım bu takımdan. Bu yüzden de ne oyuncu değişikliğini düşündüm, ne de zamana oynayalım ve 3 puan alalım diye bir şey düşündüm. Çok da güzel bir gol yedik. Bizim oyunumuza yakışır gol bu olmalıydı. 50 bin kişi geldi ve galibiyete katkıda bulundu. Takımın oyunu, seyircinin coşkusu ile birleşince ortaya çok güzel bir şey çıktı. Yusuf'un 2. yarıdaki pozisyonu hariç pek de pozisyon verdiğimizi söyleyemem. Keyifliyim, ben de keyifliyim. Skor daha farklı olabilirdi ama böyle oynayınca hiçbir sorun yok. Oyunculara söylediğim son cümledir hep, oynadığınız oyundan zevk alın diye. Bugün oyundan zevk aldıklarını gördüm."



Mariano'nun performansı üzerine sorulan soruyu cevaplayan tecrübeli teknik adam; "Bizim en güçlü yerimiz Mariano ve Martin Linnes. İkisi de değişik ama iyi bek, benim de istediğim hücum bekleri. İyi profesyoneller, bu yönden şanslıyız. Mariano'dan uzun zamandır böyle bir oyun bekliyordum, inşallah daha da iyi oynayacak." ifadelerini kullandı.

