Fatih Terim'den Arda Turan açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, basın toplantısında transfer konusunda açıklamalarda bulundu.



"Arda Turan'da son durum nedir?" sorusunu yanıtlayan Fatih Terim "Bu konudaki fikirlerimi söyledim. Bunun sadece teknik bir konu olmadığı, camiamızın ortak bir konsensus içerisinde değerlendirmesi gerektiğini söyledim. Stada toplantı için davet edildim. Başkan, Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve ben. Oturduk, daha evvel ne söylediysem aynı şeyleri tekrar ettim. Galatasaray'ın ocağından yetişmiş bir değere sahip çıkmak, şans vermek, kapı açmak yönündeki kararımı tekrar ettim toplantıda. Onlar aynı fikirde olmadıklarını söylediler. Bu bir fikir ayrılığı mıdır, evet. Çıkarken de bu kararın iyi yönetilmesinden yana olduğumu söyledim. Ancak ben daha eve varmadan bir gazeteciye, akşam da birkaç gazeteciye maalesef verilmiş. Bu, Galatasaray'a yakışan bir durum değil. 'Yönetimle arasında sorun var' dedirtmemek için çok çaba harcıyorum. Zaman zaman çaba harcadıkça da hayal kırıklığı yaşıyorum. Bu konudaki fikrimi değiştirmedim, toplantıda aynısını söyledim. Sadece Galatasaray'ı yöneten iradeye saygı duydum ve çelişki çıkmasının da önüne geçtim. Bu konuda söyleyeceklerim bu kadar" ifadelerini kullandı.



"BİR STOPER İSTEDİM..."



Transfer çalışmalarıyla ilgili soruya cevap veren Terim "Cezadan dolayı bizim durumumuzdaki takımlar için transferde son dakikaya kadar beklemek lazım. Her şey olabilir. Bir stoper istedim evet ama olmazsa dünyanın sonu değil. Gidecek oyuncularımız olacak. Nagatomo bize büyük hizmetler yaptı. Onu çok seviyoruz. O da bizi seviyor. Fırsat bulursa gidecek. Kalırsa da başımızın üstünde yeri var. Hala antrenmanın en çok çalışanı. Böyle futbolcuyu bulmak çok zor. Keşke çok daha önceleri karşılaşsaydık. O nasıl isterse öyle olacak" dedi.

