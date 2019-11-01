Fatih Terim'den Falcao açıklaması

Son dakika haberi! Çaykur Rizespor maçını değerlendirerek sözlerine başlayan Fatih Terim, "Herkesin elinden geleni yaptığı bir maç olduğunu düşünüyorum. Herkes formasının hakkını vermek için uğraştı. Beraber oynama kültürünümüzü artırmamız lazım. Değişikliklere ayak uydurmamız lazım. En önemlisi beraber oynama kültürümüzü ilerletmemiz, böyle devam etmemiz lazım. Önümüzdeki Şampiyonlar Ligi, lig ve kupa maçlarını böyle oynamamız lazım. 2. yarının başında Muslera'nın kurtardığı pozisyon dışında pozisyon vermedik. Bu bizim için sevindirici. Çok pozisyon bulan, domine eden, oyunu kontrol eden bir Galatasaray vardı." dedi.



Sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Şener’in sakatlığı konusunda da konuşan Terim, “Maalesef Şener de büyük talihsizlik. Mariano ile birlikte çok önemli bir oyuncu. Real Madrid gibi maçlarda onun gibi oyunculara ihtiyacımız var. Uzun süre bizimle olmayabilir." diye konuştu.

Sezon başında büyük uğraşlar sonrası transfer edilen ancak fazla süre alamayan Radamel Falcao konusunda da kötü haber veren Fatih Terim, "Falcao, Real Madrid maçında olmayacak. Kendisi İspanya'ya tedavi olmaya gidecek. 10 gün veya belki daha fazla bizle beraber olmayacak. Real Madrid maçı buradaki gibi değil başka türlü olacak. Orada daha da zor bir maç olacak. Galatasaray takımı çıkıp Galatasaray gibi oynadığı zaman ne olduğunu görüyoruz. Onun için elimizden geleni yapacağız.” ifadelerini kullandı.