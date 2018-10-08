Mustafa Cengiz yönetimi, eski başkan Dursun Özbek tarafından Tudor'un yerine tekrar takımın başına getirilen Fatih Terim'e 3 yıllık sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor.
Geçtiğimiz sezonun ortasında göreve gelen ve takımı şampiyonluğa taşımayı başaran Terim'in 1.5 yılık sözleşmesi Mayıs ayında sona eriyor.
Fanatik gazetesinden Metin karabaş'ın haberinde, başarılı teknik adam ile anlaşma sağlanırsa 3 milyon euro civarında bir ücre alacağı belirtildi.
Takımın başına üçüncü kez gelen teknik adam geçtiğimiz yarım sezon için sembolik olarak 1905 TL alırken bu sezon 3 milyon euro alacak. 55 yaşındaki Terim'e takımı şampiyon yapması halinde de 500 bin euro başarı primi ödenecek.
Galatasaray'ın başında 418 resmi mücadeleye çıkan Terim, 258 galibiyet, 89 beraberlik ve 71 mağlubiyet aldı.