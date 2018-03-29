Fenerbahçe 1959 öncesi için çalışma başlattı

Fenerbahçe Spor Kulübü, 1959 yılından önceki şampiyonlukların da sayılması için çalışmalara başladı. Konuyla ilgili İzmir'de açıklama yapan Asbaşkan Şekip Mosturoğlu, gönüllülerden oluşan bir araştırma komitesi kurduklarını söyledi.

Mosturoğlu'nun işaret ettiği dönemde, şu anki Süper Lig'in karşılığı üç turnuva oynandı. Bunlar 1924-1951 arasındaki Türkiye Futbol Birinciliği, 1937-1950 arasındaki Milli Küme ve 1957-59 yılları arasında düzenlenen Federasyon Kupası.



Türkiye Futbol Birinciliği'ni Fenerbahçe 3, Beşiktaş, Harbokulu ve Gençlerbirliği 2, Harbiye, Muhafızgücü, İstanbulspor, Eskişehir Demirspor, Ankara Demirspor, Ankaragücü ve Göztepe ise 1'er kez kazandı.

Milli Küme'de ise Fenerbahçe'nin 6, Beşiktaş'ın 3, Galatasaray ve Güneşspor'un 1'er şampiyonluğu var. İki yıl oynanan Federasyon Kupası'nın ikisini de Beşiktaş kazanmıştı. Siyah beyazlılar bu şampiyonluklar nedeniyle Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmişti. Bu nedenle 1959 yılından önce olmasına rağmen, Beşiktaş'a 2 şampiyonluk daha eklenmişti.



Peki Türkiye Futbol Birinciliği ve Milli Küme sayılırsa şampiyonluk sayıları nasıl olacak?



Sarı-lacivertliler 28, Galatasaray 21, Beşiktaş 20 şampiyonluğa ulaşacak.



Fenerbahçe Kulübü federasyona başvurup başvurmayacağına araştırma sonrası karar verecek.



