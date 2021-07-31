Fenerbahçe, 5. hazırlık maçında 3 golle kazandı

Fenerbahçe maça Altay, Tisserand, Szalai, Novak, Osayi, Zajc, Gustavo, Ferdi, Mesut, Pelkas, Serdar Dursun 11'i ile çıktı.



Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, daha önce oynadığı 4 hazırlık maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik almıştı. Romanya ekibi Csikszereda'yı 2-0'la geçen sarı lacivertliler, Kasımpaşa'yı 4-1, Gençlerbirliği'ni ise 4-0 mağlup etti. Fenerbahçe, Hollanda Birinci Futbol Ligi ekibi PEC Zwolle ile oynadığı karşılaşmadan ise 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı.



Yeni sezon hazırlıkları kapsamında son olarak Hollanda ekibi PEC Zwolle ile karşılaşan ve sahadan 2-2 beraberlikle ayrılan sarı-lacivertli ekip, Greuther Fürth'ü 3-2 mağlup etti.



Fenerbahçe, Zajc'ın 4. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. 7. dakikada kalecinin hatasını afetmeyen Serdar Dursun, farkı ikiye çıkardı: 2-0. 30. dakikada Mesut asistini gole çeviren Serdar Dursun, skoru 3-0 yaptı. Alman ekibi Fürth, 34. dakika Barry'nin attığı golle farkı ikiye indirdi: 3-1. Greuther Fürth, 76'da Leweling'in attığı golle farkı bire indirdi: 3-2.