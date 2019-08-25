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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Fransız stoper Adil Rami'yi İstanbul'a getirdi.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada "Fransız savunma oyuncusu Adil Rami bugün kulübümüzle görüşmelere başlamak üzere Türkiye’ye gelecektir. Yarın yapılacak sağlık kontrollerinin ardından futbolcu ile transfer görüşmelerine başlanacaktır" denildi.
Rami, saat 16.30 civarın'da İstanbul'a geldi.
2+1 YILLIK SÖZLEŞME
Fenerbahçe, Adil Rami için bonservis bedeli ödemeyecek. Fransız savunma oyuncusu, 2+1 yıllık sözleşmeye imza atacak.
33 yaşındaki Rami, geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla çıktığı 16'sı lig toplam 21 maçta 1 gol atıp, 1 asist yaptı.
Fransa Milli Takımı'nın 2016 FIFA Dünya Kupası'nı kazandığı kadroda da yer alan 33 yaşındaki stoper, kariyerinde ayrıca Lille, Valencia, Sevilla ve Milan formalarını terletti.
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