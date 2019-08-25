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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Fransız stoper Adil Rami'yi Türkiye'ye getiriyor.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada "Fransız savunma oyuncusu Adil Rami bugün kulübümüzle görüşmelere başlamak üzere Türkiye’ye gelecektir. Yarın yapılacak sağlık kontrollerinin ardından futbolcu ile transfer görüşmelerine başlanacaktır" denildi.
33 yaşındaki Rami, geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla çıktığı 21 maçta 1 gol atıp, 1 asist yaptı.
Fransız futbolcu, kariyerinde daha önce Lille, Valencia, Milan ve Sevilla gibi takımlarda forma giymişti.
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