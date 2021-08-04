Fenerbahçe - Dinamo Kiev hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Ukrayna ekiplerinden Dinamo Kiev ile bu akşam hazırlık maçında karşılaşacak. Peki Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ntv.com.tr 04.08.2021 - 15:29

Fenerbahçe - Dinamo Kiev hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Fenerbahçe, 5. hazırlık maçında 3 golle kazandı

Fenerbahçe Süper Lig öncesi son hazırlık karşılaşmasına çıkıyor. Rakibi olan Ukrayna takımı Dinamo Kiev ise geçtiğimiz sezon Ukrayna'da şampiyonluğa ulaşmıştı.

FENERBAHÇE, DİNAMO KİEV MAÇI

Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak Fenerbahçe - Dinamo Kiev hazırlık maçı bu akşam saat 19.00’da başlayacak ve TRT Spor’dan naklen yayınlanacak.

Passolig üzerinden 80 TL’den satışa sunulan Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçını Atatürk Olimpiyat Stadı’nda takip etmek isteyen taraftarların HES kodları girişte ve bilet alımı esnasında kontrol edilecek.

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