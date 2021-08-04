Fenerbahçe - Dinamo Kiev hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ntv.com.tr 04.08.2021 - 15:29
Fenerbahçe Süper Lig öncesi son hazırlık karşılaşmasına çıkıyor. Rakibi olan Ukrayna takımı Dinamo Kiev ise geçtiğimiz sezon Ukrayna'da şampiyonluğa ulaşmıştı.
FENERBAHÇE, DİNAMO KİEV MAÇI
Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak Fenerbahçe - Dinamo Kiev hazırlık maçı bu akşam saat 19.00’da başlayacak ve TRT Spor’dan naklen yayınlanacak.
Passolig üzerinden 80 TL’den satışa sunulan Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçını Atatürk Olimpiyat Stadı’nda takip etmek isteyen taraftarların HES kodları girişte ve bilet alımı esnasında kontrol edilecek.