Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe ile Akhisarspor karşıya karşıya geldi. Haftaya 14 puanla 15. sırada giren Fenerbahçe ile 13 puanla 16. sırada giren Akhisarspor, Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.



Akhisarspor, sahasında Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti.



Akhisarspor'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Bokila, 82. dakikada Elvis Manu ve 90+5. dakikada Adrien Regattin kaydetti.



Aldığı bu yenilgiyle 14 puanda kalan Fenerbahçe, eksi 8 averajla 16. sıraya diğer bir deyişle düşme potasına geriledi.



Ligde son 10 maçında sadece 1 kez kazanan Fenerbahçe, bu süreçte 4 yenilgi ve 5 beraberlik aldı.



Akhisarspor ise puanını 16'ya yükseltti.



İki takım arasındaki son 4 maçı Akhisarspor kazandı.



FENERBAHÇE'DE TEK, AKHİSARSPOR'DA İKİ DEĞİŞİKLİK



Akhisarspor'a konuk olan Fenerbahçe'nin ilk 11'inde tek değişiklik yapıldı. Fenerbahçe'nin teknik sorumlusu Erwin Koeman, Kasımpaşa karşılaşmasının başlangıç 11'inde tek değişikliğe gitti. Sakatlığı bulunan

Mathieu Valbuena'nın yerine Şener Özbayraklı şans buldu. Şener Özbayraklı, ligde 2 maç aradan sonra ilk 11'de yer aldı.



Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, Evkur Yeni Malatyaspor maçına ilk 11'de başlayan isimlerden Aykut Çeviker ve Adrien Regattin'in yerine, Avdija Vrsajevic ve Jeremy Bokila'yı Fenerbahçe'ye karşı oynattı.

